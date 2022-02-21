Калуга, , 17:19 — REGNUM В Калуге осуждены пять человек, совершившие 17 преступлений в виде краж, в том числе с банковских счетов, сообщили 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

Следствием и судом установлено, что 41-летняя женщина и 46-летний мужчина, а также трое несовершеннолетних совершали хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Члены группы выбирали в интернете объявления о продаже имущества, звонили владельцам и представлялись покупателями. Злоумышленники договаривались с собственниками о переводе денег за покупку онлайн. В ходе разговора с преступниками потерпевшие сообщали им данные своих карт, с помощью которых совершались хищения денег по счетов владельцев. В ходе расследования установлена общая сумма ущерба, которая составила более двух миллионов рублей.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, остальным участникам группы — в виде лишения свободы от 1,5 года до четырёх лет условно.

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