Таллин, , 16:54 — REGNUM В течение нынешней зимы Таллин за некачественную уборку городских дорог от снега выписал своим коммунальным партнерам штрафов на общую сумму в 177 521 евро. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Комментируя цифры, вице-мэр Таллина Владимир Свет заявил, что в течение последних двух месяцев с городских улиц и дорог было вывезено около 484 000 кубометров снега. Качество обслуживания дорог Таллина нынешней зимой Свет оценил на «тройку».

По данным мэрии, на начало февраля 2022 года вывезено уже более 30 000 грузовиков снега, а впереди — не менее снежные, по прогнозам синоптиков, февраль и март.

По словам вице-мэра, нынешнюю зиму можно сравнить с зимой 2011 года, когда к концу сезона из города было вывезено свыше 620 000 кубометров снега, что стало рекордным показателем.

В 2021/22 неполном сезоне город израсходовал на вывоз снега уже около 2,6 млн евро.