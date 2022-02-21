Москва, , 16:53 — REGNUM Правительство РФ облегчило доступ к дополнительным мерам поддержки перерабатывающим сельскохозяйственным производствам. Об этом 21 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Рыба Fish.gov.ru

Новые возможности появятся у компаний-переработчиков сельхозпродукции, которые уже получили льготные кредиты для реализации инвестпроектов. Ранее до возврата кредита они не могли претендовать на новые меры поддержки, при этом срок окупаемости проектов мог быть достаточно длительным.

«Принято решение снять это ограничение для некоторых предпринимателей, в первую очередь для тех, кто занимается производством и переработкой рыбы, ракообразных, моллюсков, а также для тех, кто выпускает сухие молочные продукты, — сказал Мишустин. — Обе категории смогут претендовать ещё и на получение субсидий на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции».

По его словам, ограничение будет также устранено для компаний, инвестирующих в переработку масличных культур на Дальнем Востоке. Мишустин отметил, что решение позволит повысить уровень технологической оснащённости, и добавил, что постановление правительства уже подписано.