Коркино, Челябинская область, , 16:53 — REGNUM В Коркино Челябинской области сотрудник полиции застрелил бездомную собаку. Об этом пишут СМИ.

Собака

Ольга Кардашова © ИА REGNUM

По данным изданий, одна из местных жительниц пожаловалась в полицию на собак возле её дома. Стражи порядка прибыли на место. В это время одна из собак набросилась на сотрудника. Его напарник обезвредил животное.

В полиции подтвердили этот инцидент и добавили, что по факту применения табельного оружия проводится служебная проверка. Как сообщало ИА REGNUM, ранее от стаи собак в городе пострадала девочка.