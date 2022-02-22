Москва, , 18:29 — REGNUM Москва поддерживает территориальную целостность Молдавии — по крайней мере, официально. Об этом 21 февраля ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Гагаузия BFPlayer 0

«Официальная позиция России по отношению к ПМР и Гагаузии остается прежней», — заявила эксперт.

Официально Москва выступает за сохранения территориальной целостности Молдавии в границах 1990 г., где вопросы статуса политических центров должны решаться в рамках диалога Кишинева с Тирасполем и Комратом, напомнила Харитонова.

Напомним, что в Комрате открылось представительство Турции, но консульства России там нет.