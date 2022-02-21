Москва, 21 февраля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. 21 февраля итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте подтвердил информацию о том, что московский ЦСКА близок к завершению сделки по переходу 26-летнего ивуарийского опорного полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

ЦСКА

В арендном соглашение ЦСКА с «Эвертоном» не будет предусмотрена опция выкупа футболиста московским клубом. Аренда рассчитана до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Жан-Филипп Гбамен принял участие лишь в пяти матчах за «ирисок» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в игре с «Халл Сити».

За «Эвертон» Гбамен выступает с 2 августа 2019 года после перехода из «Майнца-05» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение ивуарийского полузащитника с клубом АПЛ рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущее зимнее трансферное окно «красно-синие» объявили о переходах Хесуса Медины (из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента), Юсуфа Языджи (из «Лилля» на правах аренды) и Хорхе Карраскаля (из «Ривер Плейта» на правах аренды).