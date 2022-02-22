Белград, , 18:10 — REGNUM Совет национальной безопасности Сербии 21 февраля в Белграде обсудил важные вопросы сохранения мира и стабильности в регионе в связи с обострением ситуации на востоке Европы и в области Западных Балкан. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на своей странице в «Инстаграме» по окончании заседания Совета.

Резиденция президента Сербии Oop

По словам Вучича, во время встречи также обсуждались вопросы укрепления безопасности страны и ее граждан и закупка сырья и стратегически важных товаров, которые в условиях мирового кризиса могли бы стать дефицитными.

«Сербия движется по надежному пути», — подчеркнул Вучич.

Напомним, что заседание Совета национальной безопасности Сербии состоялось в здании Президиума Сербии. На заседании присутствовали премьер-министр Сербии Анна Брнабич, другие министры ее кабинета, начальник Генштаба армии Сербии Милан Мойсилович, директор Агентства безопасности и информирования Братислав Гашич, директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.