Тирана, 21 февраля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Албанские фермеры из округов Люшня, Берат и Фиер 21 февраля провели протест против работающих схем распределения субвенций. Скотоводы и земледельцы заблокировали центральную трассу Албании, перекрыв мост в Куче.

(сс) WFranz Фермеры

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протест возглавил глава Ассоциации по защите отечественных потребителей и производителей Эрвин Ресули.

По словам фермеров, в правительстве полностью проигнорировали их требования, высказанные в октябре. Текущая схема распределения субвенций выгодна только лицам, близким к правительству из сельско-хозяйственного университета и мэрий.

Крестьяне отмечают, что политика государства не направлена на помощь уже существующим хозяйствам и стимулирует создание новых.