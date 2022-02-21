Темрюкский район, Краснодарский край, 21 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Оползневые процессы активизировались в посёлке Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 21 февраля.

Hans Оползень

«Практически вся береговая линия в границах Ахтанизовского поселения подвержена разрушению», — сообщили в оперштабе.

Как уточняется, оползневые процессы происходят на улице Жемчужной в поселке Пересыпь Темрюкского района с 2016 года. В последние дни из-за высокого уровня осадков оползень активизировался по улице Южной.

В настоящее время власти исключили подъезд транспорта в опасной зоне, для этого установлены бетонные блоки. Также решается вопрос об ограничении большегрузного транспорта на территории, прилегающей к зоне оползня.

Власти района разрабатывают мероприятия по берегоукреплению.