Москва, 21 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Россия не получила никаких подтверждений о готовящихся терактах от американской стороны. Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вчера посольство США в Москве распространило предупреждения о готовящихся террористических актах в Москве, Петербурге, в местах скопления людей, железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах. И до сих пор никаких подтверждений мы не получили и не нашли. Посольство, правда, что-то такое невнятное сказало, что они читали в российских газетах, в российских средствах массовой информации, будто такое возможно», — заявил Лавров.

«Насколько серьёзна такая работа, насколько солидно для государственных учреждений, имею в виду посольство и структуры в Вашингтоне, заниматься подобным — я думаю, это каждому необходимо судить самостоятельно», — указал он.