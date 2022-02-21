Москва, , 16:47 — REGNUM Продюсер и стендап-актриса Ирина Мягкова стала гостей YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Выпуск с её участием доступен на канале гимнастки Ляйсан Утяшевой с 21 февраля.

Ирина Мягкова Скриншот видео на YouTube

В шоу Мягкова рассказала о причинах походов к псиоаналитику, отношениях с матерью, а также о разводе с мужем. По словам артистки она разошлась с супругом не из-за «какой-то страшной истории»: «Молодая была. Но расстроилась очень… Я много ревела, а потом стало легче».

ИА REGNUM напоминает, что Ирина Мягкова стала известна после победы в проекте «Смех без правил». Она является создательницей и ведущей шоу «Женский Stand Up» на ТНТ.

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