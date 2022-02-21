Вашингтон, 21 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) сумел заработать более $2,2 млн благодаря продаже эксклюзивных плееров. Информацию об этом приводит издание HipHopDX 21 февраля.

NME Канье Уэст (Йе)

Сразу после заявления о том, что будущий альбом Donda 2 будет доступен только на плеерах Stem Player, продажи авторского устройства резко выросли. Примечательно, что за 2021 год Уэст заработал $9,5 млн на производстве аналогичных плееров.

Напомним, что выход нового альбома Канье Уэста под названием Donda 2 состоится 22 февраля 2022 года. Исполнительным продюсером пластинки выступит музыкант Future (Нейведиус Деман Уилберн).