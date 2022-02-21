Нижний Новгород, 21 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода приносят продовольствие и предметы первой необходимости в пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

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Точки сбора гумпомощи открылись не только в столице Приволжья, но и в других городах и сёлах по всей Нижегородской области.

Также помимо круп, консервов, гигиенических средств, постельных принадлежностей и детской одежды, неравнодушные нижегородцы перечисляют деньги в помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР гражданам.

ИА REGNUM напоминает, что в ближайшее время в Нижегородскую область ожидается прибытие около тысячи человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. По приезде в регион для беженцев будет организован подвоз до пунктов временного размещения.