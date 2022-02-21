Москва, , 16:43 — REGNUM Правительство Киргизии обратилось к российским властям с просьбой изменить условия медицинского освидетельствования для киргизских трудовых мигрантов — открыть филиал миграционного центра в Бишкеке. Об этом заявил замминистра иностранных дел Азиз Мадмаров на заседании профильного парламентского комитета.

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По словам высокопоставленного чиновника, работающие в России киргизстанцы столкнулись с проблемой огромных очередей при прохождении медосмотра, поскольку из 17 занимающихся этим медпунктов сейчас работают только два.

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«Мы попросили не привлекать наших граждан к ответственности, если они не успевают в предписанные сроки пройти медицинский осмотр и снять отпечатки пальцев. Также нужно изменить условия для детей мигрантов — сейчас осмотр должны проходить дети старше шести лет, мы же просим поднять минимальный возраст», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что с 29 декабря 2021 года в России вступили в силу законодательные нормы, обязывающие иностранных трудовых мигрантов в течение 30 дней со дня въезда на российскую территорию пройти медицинское освидетельствование и процедуру дактилоскопии.

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