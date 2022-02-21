Таллин, , 16:43 — REGNUM В Центре крови Эстонии сложилась особенно острая ситуация с нехвактой донорской крови первой группы крови с отрицательным резус-фактором (0-). Об этом сообщил сюжет журналистов эстонского гостелевидения ETV.

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Однако, как отмечают врачи, нужна любая кровь — нехватка объясняется тем, что в Эстонии донорами являются лишь около 3% жителей, а нуждаться в переливании крови хоть раз в жизни может каждый третий человек. Поэтому донорские центры вынуждены активно обращаться за помощью, чтобы активизировать сдачу крови.

В Эстонии, в отличие от России и ряда других стран, донорство является бесплатным действием, донору могут предложить подарки от спонсоров — шоколад, кружки, брелки.

«Доноры-женщины или доноры-мужчины, это у нас приблизительно одинаково. Если смотреть по возрастному признаку, то больше доноров в возрасте 25−45 лет», — отметила старший врач Центра крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Гулара Ханирзаева.

При этом в Эстонии к донорству не допускаются гомосексуалы.