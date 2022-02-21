Брянск, 21 февраля 2022, 16:44 — REGNUM Тестирование на COVID-19 пройдут беженцы из Донбасса, прибывающие в пункты временного размещения на базе оздоровительных лагерей и санаториев Брянской области. Об этом 21 февраля в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Александр Богомаз.
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В регионе подготовлены первые 500 мест для беженцев. Определены лечебные учреждения для размещения тех, у кого будет выявлена коронавирусная инфекция.
Глава региона напомнил, что в 2014 — 2015 годах в Брянскую область прибыли порядка девяти тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской областей.