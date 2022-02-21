Калуга, 21 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Калуге заключен под стражу 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек, сообщили 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В июне 2005 года в зале игровых автоматов по ул. Советской Калуги были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. Из зала было похищено 70 тыс. рублей и мобильные телефоны погибших.17 лет обвиняемый находился в федеральном розыске. Вину в совершении данного преступления мужчина не признал. Его причастность к совершению преступления подтверждается свидетельскими показаниями и заключениями экспертиз.

При поддержании ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу государственный обвинитель учитывал личность обвиняемого, который не имеет постоянного места жительства на территории Калужской области, ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, скрывался от органов следствия, а также тяжесть совершенного. Подозреваемый заключён под стражу на два месяца.