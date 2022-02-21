Вашингтон, 21 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В США найдены мёртвыми сестра мошенника Берни Мэйдоффа, осужденного за основание крупнейшей финансовой пирамиды в истории, а также ее муж, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции. Сондра Винер, 87-летняя сестра Мэйдоффа, и ее муж Марвин были найдены в Бойнтон-Бич, штат Флорида, говорится в заявлении офиса шерифа Палм-Бич.

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У обоих были обнаружены огнестрельные ранения. Полиция считает, что причиной смерти могло быть убийство или самоубийство. В данный момент точную причину смерти устанавливает медицинский эксперт.

Напомним, что сам Мейдофф, приговоренный к 150 годам заключения, скончался в федеральной тюрьме от естественных причин.

Мейдофф входил в число наиболее влиятельных бизнесменов США, занимал пост председателя совета директоров фондовой биржи Nasdaq. Созданный им фонд Madoff Securities считался одним из наиболее надежных в США. В декабре 2008 году выяснилось, что Madoff Securities представляет собой «финансовую пирамиду». Ущерб от действий афериста был оценен в $50 млрд, а обманутые им инвесторы обвинили его в «финансовом холокосте».