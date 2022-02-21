21 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:32 — REGNUM Первая фура с гуманитарной помощью для беженцев Донбасса отправится из Крыма вечером 21 февраля.

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первую партию гуманитарной помощи помогают собрать и сформировать волонтёры регионального штаба «Мы вместе».

Пункты приёма гуманитарной помощи открылись 19−20 февраля в нескольких крымских городах. Прежде всего, беженцам необходимы одежда, продовольствие, предметы личной гигиены, детское питание, электрочайники и удлинители.

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Симферополе пункт приема гуманитарной помощи работает по адресу ул. Генерала Васильева, 44 (на территории издательства «Таврида») — в среду, субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00, также помощь принимают в ГАУ РК «Ресурсный центр» на ул. 60 лет Октября 13/64, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.