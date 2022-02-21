Москва, 21 февраля 2022, 16:43 — REGNUM Российский фигурист Роман Костомаров стал первым участником, покинувшим телешоу «Маска». Соответствующей информацией поделилось издание StarHit 21 февраля.
Так, во втором выпуске третьего сезона программы Костомарова, выступавшего в костюме Пса, разоблачили судьи. Столь ранний вылет вызвал недоумение у конкурсанта.
Напомним, что новый сезон шоу «Маска» стартовал на канале НТВ 13 февраля 2022 года. Ведущим программы является Вячеслав Макаров.
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