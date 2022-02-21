Москва, 21 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Российский фигурист Роман Костомаров стал первым участником, покинувшим телешоу «Маска». Соответствующей информацией поделилось издание StarHit 21 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

Так, во втором выпуске третьего сезона программы Костомарова, выступавшего в костюме Пса, разоблачили судьи. Столь ранний вылет вызвал недоумение у конкурсанта.

Напомним, что новый сезон шоу «Маска» стартовал на канале НТВ 13 февраля 2022 года. Ведущим программы является Вячеслав Макаров.