Тюмень, , 16:30 — REGNUM В Тюмени на Южном пруду едва не провалилась под лёд семилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Южный пруд. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Избежать трагедии 20 февраля помогли прохожие. Отмечается, что рядом с Южным прудом расположены две школы, поэтому у водоёма всегда много детей.

Для предотвращения несчастных случаев на Южном пруду были предприняты дополнительные меры безопасности: подходы к водоёму ограничили сигнальными лентами, установили дополнительные запрещающие знаки. Здесь будут дежурить казачьи и полицейские патрули. С детьми в школах были проведены профилактические беседы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии около одной из водонапорных башен ребёнок провалился под лёд. Ребёнка спас отец.

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