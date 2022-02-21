Магнитогорск, Челябинская область, 21 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области местный житель осуждён за посредничество в передаче взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.

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По данным следствия, он стал посредником между директором одной фирмы и двумя сотрудниками налогового органа. Орджоникидзевский райсуд назначил ему пять лет условно с четырёхлетним испытательным сроком.

Получатели взятки ранее также были приговорены к условному наказанию.