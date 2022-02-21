Вашингтон, 21 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Стрельба в штате Портленд, США, в результате которой погибла одна женщина и пять человек получили ранения вероятно была спровоцирована спором между вооруженным домовладельцем и демонстрантами, вышедшими на акцию протеста против насилия со стороны полиции, сообщает 21 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Житли Портленда 19 февраля собрались на северо-востоке города на митинг, посвященный смерти Амира Лока, 22-летнего афроамериканца, застреленного ранее в феврале сотрудником полиции во время обыска квартиры без предупреждения.

Предварительное расследование показало, что перестрелка стала результатом конфликта между вооруженным домовладельцем дома, где проживал Лок, и протестующими. Однако детективы продолжают собирать доказательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полицейские для проведения обыска без стука зашли в квартиру Лока, который в тот момент лежал на диване. Молодой человек вскочил, увидя полицейских, которые тут же открыли огонь на поражение. Данное происшествие вызвало возмущение местных жителей, потребовавших отставки мэра.