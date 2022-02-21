Москва, , 16:27 — REGNUM В России усовершенствуют инжиниринговые центры на базе вузов и научных организаций. Об этом 21 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами.

Михаил Мишустин Government.ru

Он отметил, что эффективной работы по программам импортозамещения требуется инфраструктура, поэтому правительство приступит «к финансированию модернизации и расширению центров инжиниринговых разработок, созданных на базе высших учебных заведений и научных организаций».

«Речь идёт об их оснащении современным лабораторным и производственным оборудованием, установке необходимого ПО и закупке достаточных вычислительных мощностей. В целом выделим на это за три года не менее полутора миллиардов рублей», — рассказал Мишустин.

Он рассчитывает, что мера позволит повысить уровень локализации выкупаемых в России изделий.