Пенза, 21 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Пензенской области в течение недели (14 — 20 февраля) зарегистрировано 9216 случаев ОРВИ, или 692,1 на 100 тыс. населения. Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 23,9%, сообщает 21 февраля пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Как отмечают в ведомстве, динамика заболеваемости к предыдущей неделе снизилась на 11,3%. Среди детей в общей структуре заболевших насчитывается 12,9%, неделей ранее — 12,8%.

В Пензе с 14 по 20 февраля подтвердили 4338 случаев ОРВИ, или 832,5 на 100 тыс. населения, что ниже уровня эпидпорога на 26,3%.

ИА REGNUM напоминает, за последние сутки в Пензенской области выявили 1843 случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 328 пациентов, умерли 16 носителей инфекции.

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