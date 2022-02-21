Белгород, 21 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. К летнему сезону 2022 года в Белгородской области подготовят 134 пляжа, из них 65 мест отдыха откроют впервые, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пляж

Власти определили перечень мест, которые будут оборудованы для купания к началу сезона. Все площадки региона в обязательном порядке проверят сотрудники регионального МЧС.

«Обращаю особое внимание глав, что основная задача при подготовке к купальному сезону — не допустить ни одной смерти на пляжах области. К сожалению, в прошлом году они были. Отчасти потому что люди купались в неорганизованных для этого местах. Поэтому было принято решение увеличить количество пляжей. Ваша задача — качественно подготовить их к сезону», — обратился к главам муниципалитетов губернатор Вячеслав Гладков.

На подготовку пляжей в бюджетах муниципальных образований запланировано 127 млн рублей.