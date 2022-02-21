Москва, , 16:24 — REGNUM Ведущий российский маркетплейс по продаже запасных деталей для автомобилей Autodoc.ru отмечает рост продаж более чем на 30%. По словам специалистов компании, это связано с тем, что на рынке наблюдается дефицит новых автомобилей и существенное подорожание, что подтолкнуло многих автомобилистов не покупать нового железного коня, а обслуживать имеющегося.

Автозапчасти

Компания Autodoc.ru входит в топ 3 маркетплейсов по продаже автозапчастей России. Общая выручка группы компаний — собственных магазинов и франшизной сети — в 2021 году составила 20 млрд рублей, также показав рост на 30% по отношению к 2020 году.

Учитывая высокий спрос и то, как стремительными темпами развивается рынок, магазины запчастей модернизировали не только свои веб-сайты, но и мобильные приложения для удобства клиентов. Так, компанияAutodoc.ru начал использовать в работе своего веб-сайта и мобильного приложения алгоритмы искусственного интеллекта, которые быстро и точно смогут подобрать клиенту нужную запчасть для автомобиля.

«Клиентам бывает трудно при выборе нужных запчастей. Наш сайт обладает элементами искусственного интеллекта, в котором система сама подбирает необходимые запчасти и рекомендует возможные альтернативы по цене и маркам, для чего пользователю достаточно только завести в личном кабинете данные о своих автомобилях. При этом клиент получает большой выбор наименований нужной ему детали, он может выбрать среди оригинальных или неоригинальных запчастей от разных производителей в зависимости от своего бюджета», — говорит Владислав Соловьев, президент Autodoc.ru.

Большой популярностью у россиян пользуются и мобильные приложения в сфере обслуживания авто. Как отмечают в компании, за последний год число скачиваний мобильного приложения Autodoc.ru достигло рекордных показателей, превысив 1 млн для Android и свыше 300 тыс в App Store.

Кроме того, учитывая спрос, многие компании начали развивать и собственную логистическую службу доставки, чтобы сделать путь от заказа до клиента максимально быстрым. «Логистика выстроена таким образом, что если клиент заказал сегодня, то уже на следующий день утром товар будет в магазине в его регионе, в расчете, если расстояние составляет до 500 км от Москвы. В Екатеринбург доставка осуществляется за 36 часов. В этом мы видим основную потребность — люди не готовы ждать, и мы закрываем эту потребность», — утверждает Соловьев.

По данным ЮKassa, оборот платежей интернет-магазинов, продающих автозапчасти, за три квартала 2021 года вырос на 28%. «Мы постоянно работаем над совершенствованием способов оплаты на сайте для удобства клиентов. Так, в сентябре 2021 года Autodoc.ru стала первой компанией в своем сегменте, которая ввела возможность оплачивать товар по QR-коду», — отмечает Соловьев.

Тем временем, количество покупок за 9 месяцев выросло на 18% относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, средний чек за отчетные месяцы составил 4 498 рублей, что на 9% выше относительно аналогичного периода 2020 года, а по сравнению с 2019 годом — на 11%. Более трети платежей — покупки от 1 до 3 тысяч рублей, а товары от 50 до 80 тысяч рублей стали брать на 62% чаще, чем год назад. Другой востребованной категорией стали пуско-зарядные устройства, аккумуляторы, амортизаторы, пружины, масла, фильтры, тормозные колодки, показав рост в 2 раза. Лампы для фар в третьем квартале прошлого года покупали в 2,3 раза чаще. Стоит отметить, что большинство покупателей выбирает светодиодные, а не ксеноновые лампы.

Более чем за 20 лет работы на рынке Autodoc.ru прошел большой путь от небольшой организации, работающей по объявлениям в печатной прессе, до высокотехнологичного сайта-маркетплейса. В 2018 год компания вошла в топ-3 по интернет-продажам запчастей в России, а в 2021 году является ведущей компанией в своей сфере. Розничная сеть Autodoc.ru состоит из 213 магазинов в 133 городах России. Однако компания намерена увеличить количество собственной сети розничных точек продаж.

«Наработанные мощности, инвестиции в технологии интернет-продаж и собственная служба доставки, а также 20-летний опыт позволили компании даже в условиях пандемии нарастить мощности и сохранить свой устойчивый рост. Наша сильная сторона — это наличие прямых контрактов с производителями и большой ассортимент. Мы не перекупщики», — отмечает Соловьев.

Сегодня компания сотрудничает с известными автомобильными брендами, в числе которых KYB, Total, Mobil, Denso, Shell, Valeo, Gates и др. На сайте маркетплейса более 200 млн предложений по 22 млн наименованиям от 3000 торговых марок.

«В начале сентября 2021 года мы ожидали нехватку запчастей для авто по многим маркам. Однако благодаря надежным и налаженным схемам взаимодействия нам удалось осуществить поставки с центральных складов основных автопроизводителей России (группа VAG, Toyota, Nissan, Mercedes Benz, Ford, Mobis и др.) и крупных оптовых складов автозапчастей на территории РФ. Тем не менее, была нехватка поставок тормозных колодок для BMW, Land Rover и ряда других премиальных автомобильных марок. Это было связано с тем, что производители автомобильных компонентов испытывали сбои в своей работы из-за ограничений во время пандемии. Однако, учитывая, что у нас более 1000 поставщиков, на нашем сайте есть много аналогов. Поэтому клиент всегда может найти нужную запчасть. Кроме того, мы стали партнёрами ID Russia и это даёт нам дополнительные преимущества — наличие товаров в регионах, что позволяет нам пополнять и расширять ассортимент на складах в региональных магазинах бесперебойно», — рассказал Владислав Соловьев.

Учитывая то, как возрос спрос на автомобильные запчасти, а также нехватку их на складах, эксперты прогнозируют рост цен на комплектующие. Так, стоимость сырья для производства алюминиевых автомобильных деталей до конца этого года может вырасти в полтора-два раза.

«Как известно, ведущим производителем магния, который широко применяется в алюминиевых сплавах для ТС, является Китай, где недавно случился энергокризис. Это повлекло за собой то, что теперь предприятия, занимающиеся добычей магнезии и выпуском металлического магния, сокращают производство или просто закрываются. Что касается остальных автокомпонентов, то они подорожали в среднем на 20−30%. В цене выросли микрочипы и кузовные детали», — подчеркнул Соловьев.