Москва, 21 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В России появятся новые инструменты для создания комплектующих в ряде отраслей экономики для технологической независимости страны. Об этом 21 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами.

Government.ru Михаил Мишустин

«Правительство запускает дополнительные инструменты, которые точечно нацелены на проекты по созданию критически важных комплектующих для ключевых отраслей. Прежде всего, нефтегазового, энергетического и тяжёлого машиностроения. Также для станкоинструментальной, медицинской, химической и фармацевтической промышленности», — заявил он.

По словам лавы правительства, с помощью специальных грантов начнётся стимулирование разработок конструкторской документации — всего того, что необходимо для организации собственного серийного производства материалов, изделий, запасных частей и инструментов, которые пока ещё приобретаются за рубежом.

В течение трёх лет на эти цели планируется направить 3,6 млрд рублей.