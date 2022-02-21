Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Источник в Министерстве обороны РФ подтвердил корреспонденту ИА REGNUM информацию об уничтожении российскими военными двух боевых машин пехоты украинской армии.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

Напомним, ранее РИА Новости сообщили о том, что во время перестрелки российскую границу перешли две БМП вооружённых сил Украины для эвакуации диверсантов. Обе машины удалось подбить.

В пресс-службе Южного военного округа заявили, что диверсанты с Украины предприняли попытку проникнуть на территорию России через границу в Ростовской области. Уточняется, что проникновение диверсионно-разведывательной группы было обнаружено пограничным нарядом ФСБ России около 06:00 мск 21 февраля в районе населённого пункта Митякинская на участке госграницы РФ с Украиной.

«В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», — добавили в ЮВО.

Российские военные и пограничные войска ФСБ не пострадали в ходе попытки нарушения госграницы РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР сообщили о как минимум пяти диверсиях зафиксированных на территории республики с момента очередного обострения ситуации. Одна из диверсий была совершена нацистами из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Диверсанты, которые планировали подрыв электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории Донецкой Народной Республики, обезврежены спецназом министерства госбезопасности ДНР. Они оказали вооружённое сопротивление — двое бойцов спецназа получили огнестрельные ранения.

21 февраля в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что в южной части территории республики совершила проникновение украинская диверсионная группа, целью которой является выход к государственной границе с Россией. Прорыв диверсионной группы был осуществлён утром в Новоазовском районе.

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