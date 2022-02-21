Москва, 21 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СКР расследовать уничтожение пограничного пункта снарядом с Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 21 февраля.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

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Как сообщает Федеральная служба безопасности России, утром 21 февраля выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца уничтожено место несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области. Пограничный пункт расположен в 150 метрах от российско-украинской границы. Место происшествия осмотрели саперы, работают следователи.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.