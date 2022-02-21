Москва, , 16:41 — REGNUM Представлен дебютный трейлер российского сериала «The Телки». Публикация ролика состоялась на YouTube-канале сервиса more. tv 21 февраля.

Сериал «The Телки» Скриншот YouTube

В видео появляются основные герои проекта, роли которых исполнили Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксёнова и Оксана Акиньшина. Режиссёром сериала выступила Мария Агранович.

Напомним, что «The Телки» является экранизацией одноимённой повести Сергея Минаева. Премьера сериала запланирована на 24 февраля 2022 года.

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