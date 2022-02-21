Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. На территории Санкт-Петербурге вечером 21 февраля будет действовать жёлтый уровень погодной опасности, причиной является ожидаемый сильный снегопад. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

В Петербурге в очередной раз пройдут снегопады, местами они будут обильными. В правительстве города отметили, что также возможно обледенение. Этот уровень опасности продлится в Санкт-Петербурге с 21:00 21 февраля до 9:00 22 февраля.

Напомним жёлтый уровень опасности используется для обозначения потенциально опасных погодных условий, является вторым в градации уровней, после красного.

В связи с этим власти Петербурга предупреждают о повышении опасности на дорогах и риска образования ДТП. Если это возможно, рекомендуется отказаться от использования транспорта. Пешеходам также следует быть осторожными.