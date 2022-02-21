Москва, , 16:17 — REGNUM Дальнейшее российско-сирийское сотрудничество по различным направлениям обсудили 21 февраля на встрече министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад. Об этом глава МИД РФ рассказал журналистам по итогам переговоров.

Сергей Лавров Mid.ru

Отметив, что дипломаты обсуждали экономические, культурные, гуманитарные связи двух стран, вопросы образования, а также сотрудничество в военно-технической сфере, Лавров сказал:

«Подтвердили обоюдный настрой на его (сотрудничества — прим. ИА REGNUM) дальнейшее расширение, в том числе в связи с активной работой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству».

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