Кишинёв, , 16:16 — REGNUM Более половины жителей Молдавии считают, что во время газового кризиса стране помогла Россия. Такие данные показал опрос, проведённый компанией IMAS по заказу Public Media.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

По итогам исследования, 51% участников опроса сказали, что помощь была от России. 43% увидели помощь со стороны Румынии. Кроме того, 41% опрошенных сказали, что Евросоюз также помогал Молдавии.

Опрос проходил с 24 января по 14 февраля. В исследовании участвовали 1123 человека. Погрешность исследований составила 3%.

Стоит отметить что в ходе того же опроса 85% респондентов заявили, что президент Молдавии Майя Санду должна провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о снижении цены на газ.

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