Москва, 22 февраля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Украина способна пойти на инсценировки терактов или даже провокации с ядерными материалами. Об этом 21 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наукАлександр Дудчак.

Theorganisedcleaner.com Ядерные отходы

«Украина может и способна организовать теракты, не обязательно на Донбассе, для обвинений России в «ужасных преступлениях». Для этого вполне подойдет и Чернобыль, о котором они уже упоминали — «когда промерзнет земля», а точнее, когда направление ветра будет на север. Слишком много совпадений», — заявил эксперт.

Невзирая на все проблемы с обеспечением безопасности на АЭС, на загруженность части их них «неродными» топливными элементами, впервые за все годы «незалежности» одновременно работают все 15 энергоблоков всех АЭС Украины, напомнил политолог.

Ранее обычно работали 7−8, остальные были на профилактике или на ремонте, отметил Дудчак.

«Запорожская АЭС генерирует избыточную энергию, она, как говорят спецы — «перегрета». В заказе Украины у НАТО «военной помощи» — дозиметры и немало техники для радиоактивной разведки. Американцы передислоцировали из Южной Кореи самолет, способный вести радиационный контроль в Британию, ждёт отправки на Восток Европы. Да, слишком много совпадений», — заключил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможных провокациях в Чернобыльской зоне или использовании небольших ядерных зарядов для осуществления провокаций, направленных против России.