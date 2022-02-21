Москва, 21 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Фигуристка Камила Валиева впервые высказалась о прошедшей Олимпиаде в Пекине. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 21 февраля.

Ttckcv21 Камила Валиева

https://www.instagram.com/p/CaPRoB-oBVi/

«Моя первая Олимпиада, наконец, закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича», — написала Валиева. Спортсменка отметила, что тренеры «не только тренируют» её, но и «учат преодолевать себя», а также помогают ей «быть сильной».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил окружение Валиевой в том, что оно «холодно» встретило её после выступления. «Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно», — высказался он.

ИА REGNUM напоминает, что Камила Валиева стала чемпионкой Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Она будет представлена к государственным наградам, как и другие победители и призеры Игр.