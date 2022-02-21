Село Домна, Забайкальский край, , 16:12 — REGNUM Всего неделя потребовалось на то, чтобы установить новое уличное освещение в Забайкальском селе Домна, где собаки растерзали ребёнка. Подробности сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дворовое освещение Александр Погожев © ИА REGNUM

Систему освещения установили на участках улиц Нагорная и Центральная в селе Домна по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Подрядчиком выступила компания «Сила Тока».

«За неделю мы установили на отдельных участках новые опоры, частично реконструировали вспомогательное оборудование и по всему периметру произвели монтаж новых энергосберегающих светильников. Теперь уровень освещенности доведен до нормативных параметров, а потребление электроэнергии сократилось почти в два раза», — сказал коммерческий директор группы компаний «Сила Тока» Анатолий Бабелло.

Глава администрации Домны Ирина Кобзева отметила важность проведенных работ для всех местных жителей, а в частности — безопасности детей.

«Раньше здесь были старые фонари, освещение было тусклое, а также были участки, которые оставались темными. Теперь здесь установлено порядка 40 столбов, предназначенных для освещения, стало здорово. По словам жителей, сейчас освещение очень яркое, все хорошо видно. Особенно это важно для безопасности детей, поскольку дорога ведет от гарнизона до школы», — сказала глава администрации Домны Ирина Кобзева.

Она добавила, что в дальнейшем планируется установить на дороге камеры видеофиксации. Ранее жители Домны обратились к губернатору региона с просьбой установить освещение в селе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Александр Осипов лично прибыл в посёлок и выслушал все претензии местных жителей. Теперь поним работают, в том числе это касается отлова бездомных собак.

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