Астрахань, , 16:07 — REGNUM Астраханский госуниверситет готов оказать помощь студентам ДНР и ЛНР. Как сообщила пресс-служба вуза, университет может предоставить студентам возможность продолжать учёбу и проживать в безопасных условиях.

Астраханский государственный университет Asu.edu.ru

«Астраханский госуниверситет уже сегодня готов принять 200−300 студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик, разместить их в общежитиях и организовать учебный процесс», — заявил ректор АГУ Константин Маркелов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области готовят пункты временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР. Также 21 февраля в Ростовскую область отправится первая партия гуманитарной помощи для беженцев от жителей региона.

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