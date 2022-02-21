Астрахань, 21 февраля 2022, 16:07 — REGNUM Астраханский госуниверситет готов оказать помощь студентам ДНР и ЛНР. Как сообщила пресс-служба вуза, университет может предоставить студентам возможность продолжать учёбу и проживать в безопасных условиях.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области готовят пункты временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР. Также 21 февраля в Ростовскую область отправится первая партия гуманитарной помощи для беженцев от жителей региона.
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