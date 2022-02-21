Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM На севере Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину на автомобиле, который пытался увезти в неизвестном направлении женщину против её воли. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый в похищении женщины в Петербурге. Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Похищение горожанки было предпринято утром 21 февраля в Калининском районе города, на перекрестке улиц Замшина и Васенко. Прохожие увидели как неизвестный мужчина ударил женщину, против ее воли посадил в автомобиль Hyundai и увез с места происшествия. После того, как очевидцы сообщили об этом в экстренные службы, в городе был объявлен план «Перехват».

Вскоре находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны, возле одного из домов на Полюстровском проспекте обнаружил разыскиваемый автомобиль, в котором находилась потерпевшая и подозреваемый мужчина.

«Сотрудники Росгвардии блокировали машину и задержали водителя», — рассказали в ведомстве.

Задержанного и потерпевшую, имевшую следы побоев на лице, доставили в 21 отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.