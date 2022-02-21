Кишинёв, , 16:06 — REGNUM Компания «Молдовагаз» полностью выплатила Газпрому платёж за газ, поставленный в Молдавию в первой половине февраля. Об этом 21 февраля сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Долги за газ ru.torange.biz

«Сегодня АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» $9,25 млн. Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму в $51,1 млн», — написал Чебан.

Он поблагодарил абонентов, которые откликнулись на призыв главы компании и заплатили энергетической компании авансы за газ. Таким образом получилось найти средства на погашение обязательств перед российской стороной.

Напомним, срок действия контракта на поставку газа из России в Молдавию закончился в октябре 2021 года. По новым условиям цена поставки газа зависит от его стоимости на европейском рынке. В связи с этим к январю 2022 года стоимость газа выросла примерно в три раза. Молдавской стороне каждый месяц приходится искать дополнительные средства для своевременных выплат Газпрому.

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