Москва, , 19:16 — REGNUM Гарантий того, что Украина откажется от вторжения на территорию народных республик Донбасса или от массовых обстрелов, нет. Об этом 21 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Война в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нет гарантий, что не будет вторжения ВСУ на территорию ЛНДР, или массированных обстрелов территорий республик», — заявил эксперт.

По мнению политолога, новые даты «вторжения» — это постоянный анонс неизбежных ответных мер России на провокации ВСУ.

В неизбежности ответа со стороны России руководство Украины не сомневается и не дают расслабиться западным СМИ, считает политолог.

«Возможно, они таким образом хотят притупить внимание, чтобы уже все перестали обращать внимание на новые «даты вторжения». И потом всё же могут попытаться спровоцировать Россию», — заключил Дудчак.

Напомним, что ранее в западных СМИ несколько раз анонсировалась дата «вторжения» РФ на территорию Украины.