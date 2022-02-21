Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:04 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске обновляется парк автобусов муниципального предприятия «Пассажирские перевозки». Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава города Алексей Романов.

Новые автобусы выходят на маршрут Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска

«В наш город поступили пять автобусов российского производства марки «NEFAZ». Все они будут работать на самом протяженном маршруте: Ноябрьск-Вынгапуровский — Ноябрьск. Уже завтра первые два автобуса выйдут на линию», — отмечает 21 февраля Алексей Романов.

«Начинка» новых автобусов Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска

Глава Ноябрьска заострил внимание, что каждый из новых автобусов оборудован двумя обогревателями и двойным остеклением. Это гарантирует тепло в салоне, что немаловажно для суровых условий ямальской зимы.

У водителей Ноябрьска своя отличительная форма Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска

Автобусы удобные, на 44 посадочных места каждый. Техника оборудована системой видеонаблюдения, ГЛОНАСС, салоны оснащены двумя мониторами.

Как ранее сообщал департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, в 2022 году городской транспорт Муравленко, Лабытнанги и Салехарда планируют перевести на экологичное топливо. Параллельно ведётся работа по расширению сети газонаполнительных станций. Экологичные газовые заправки уже работают в Новом Уренгое, Салехарде и две в Надымском районе.