Москва, , 16:07 — REGNUM Российская певица Виктория Старикова стала обладательницей золотой кнопки YouTube. Соответствующей информацией поделилась ‎"‎Культуромания"‎ 21 февраля.

Виктория Старикова Скриншот YouTube

Так, аудитория канала исполнительницы преодолела отметку в миллион подписчиков, тем самым подарив ей престижную награду. Примечательно, что на текущий момент на страницу Стариковой в Instagram подписаны 159 тыс. человек.

Напомним, что Виктория Старикова прославилась благодаря участию в проекте ‎"‎Минута славы"‎. В настоящее время певица занимается сольной творческой деятельностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Марина Федункив рассказала о «невыносимой» работе в Comedy Women