Москва, 21 февраля 2022, 16:07 — REGNUM Российская певица Виктория Старикова стала обладательницей золотой кнопки YouTube. Соответствующей информацией поделилась "Культуромания" 21 февраля.
Так, аудитория канала исполнительницы преодолела отметку в миллион подписчиков, тем самым подарив ей престижную награду. Примечательно, что на текущий момент на страницу Стариковой в Instagram подписаны 159 тыс. человек.
Напомним, что Виктория Старикова прославилась благодаря участию в проекте "Минута славы". В настоящее время певица занимается сольной творческой деятельностью.
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