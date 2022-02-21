Виктория Старикова получила золотую кнопку YouTube
Москва, 21 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Российская певица Виктория Старикова стала обладательницей золотой кнопки YouTube. Соответствующей информацией поделилась "Культуромания" 21 февраля.
Скриншот YouTube
Виктория Старикова
Так, аудитория канала исполнительницы преодолела отметку в миллион подписчиков, тем самым подарив ей престижную награду. Примечательно, что на текущий момент на страницу Стариковой в Instagram подписаны 159 тыс. человек.
Напомним, что Виктория Старикова прославилась благодаря участию в проекте "Минута славы". В настоящее время певица занимается сольной творческой деятельностью.