Волгоград, , 16:06 — REGNUM По данным на 21 февраля в Волгоградской области лечатся от COVID-19, в том числе в амбулаторных условиях, 32 290 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 1 573 человек, в том числе 499 детей. Зарегистрировано 12 летальных исходов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 33 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 175 906 носителей инфекции. Справился с заражением 137 371 человек, их них 1 557 пациентов выписаны за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 6 245 жителей.

По данным федерального оперштаба, за сутки в больницы направлены 218 новых ковид-пациентов.