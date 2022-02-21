Москва, 21 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Конституционный комитет Сирии работает не так эффективно, как хотелось бы. Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Важно, чтобы Конституционный комитет работал ритмично, без искусственных перерывов, чтобы его сессии созывались регулярно, равно как и сессии редакционной комиссии», — заявил Лавров.

«Частые переносы сроков заседания — к сожалению, это мы часто наблюдаем в последнее время в попытке довести методологию проведения заседания до какого-то совершенства, — явно не помогают продвигаться вперёд, и мы будем из этого исходить, когда через пару дней будем принимать в Москве господина Петерсона, специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии», — указал он.