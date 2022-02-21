Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM На границе России и Украины пресечена попытка проникновения спецподразделения ВСУ на территорию России с возможной целью диверсии диверсии. Об этом сообщает Южный военный округ 21 февраля. Оперативно связаться с пресс-службой ЮВО корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены. Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет», — цитирует собеседника «Интерфакс».

Известно, что инцидент произошёл в районе станицы Митякинской. Так, в ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Россией вошли две боевые машины пехоты ВСУ. Незамедлительно прибывшим к месту происшествия подразделением российских вооруженных сил огнём из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены, сообщает ЮВО.