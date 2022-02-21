Москва, , 15:56 — REGNUM Девелоперский проект в Брюсовом переулке в Москве может повредить историческому колориту. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM краевед, член координационного совета общественного движения «Архнадзор» Александр Фролов.

Брюсов переулок Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что в Брюсовом переулке планируется построить элитный жилой комплекс, который будет примыкать к охраняемому государством памятнику — усадьбе Брюса. Также появилась информация об изменении границ участков в конце 2021 года, в результате чего под проект могут быть переданы часть сквера.

Эксперт рассказал, что в этом месте столицы расположен «огромный участок, который начинается от Большой Никитской улицы и идет до середины Брюсова переулка», и на нём расположено много различных зданий. При этом сквер в самом начале участка, ближе к Большой Никитской, застроен быть не может, поскольку это «невозможно и по юридическим, и по иным причинам». По словам краеведа, речь идёт о пространстве в глубине участка, во втором дворе, где «есть хорошие деревья, полноценный сквер», и «именно здесь вырезается фрагмент из охранной зоны» и становится возможным новое строительство.

«Как на практике будет выглядеть запланированное «поглощение» сквера и в целом весь проект — пока не понятно. Однако уже сейчас есть основание обратить на проект внимание экспертного сообщества, краеведов и общественников. Не исключено, что он существенно изменит архитектурную среду квартала и может исказить вид на исторические здания. Такие опасения есть. Компания, осуществляющая работы в Брюсовом переулке, связана с еще двумя проектами — Центральным Телеграфом и объектом в Старомонетном переулке на пересечении с Большим Толмачёвским переулком. Например, проект в Большом Толмачевском переулке. Формально там все законно, но дом оказался слишком высоким для исторической местности. Он перекрывает визуальные связи между усадьбой Чижовых (Старомонетный, 22), зданиями на южной стороне Большого Толмачёвского и Третьяковской галереей с церковью Николы в Толмачах. А ведь это объекты культурного наследия», — рассказал Фролов.

Он сделал вывод, что если у фирмы уже имеются такие проекты, то вполне логичны опасения, что они не подойдут аккуратно и к проекту в Брюсовом переулке.

«Ничего страшного, если организация просто изменит планировку, даже сделает новые перекрытия в одном из старых корпусов, переделает его под современные нужды и сделает ремонт фасада. Однако если там появятся «лишние» этажи и будут проведены иные манипуляции, разрушающие исторический колорит местности, Москва в очередной раз понесет существенные потери. За созданием и утверждением этого проекта необходимо наблюдать и в случае возникновения каких-либо историко-культурному наследию — исправлять ситуацию», — считает эксперт.

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