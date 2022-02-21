Москва, 21 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Девелоперский проект в Брюсовом переулке в Москве может повредить историческому колориту. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM краевед, член координационного совета общественного движения «Архнадзор» Александр Фролов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Брюсов переулок

Ранее стало известно, что в Брюсовом переулке планируется построить элитный жилой комплекс, который будет примыкать к охраняемому государством памятнику — усадьбе Брюса. Также появилась информация об изменении границ участков в конце 2021 года, в результате чего под проект могут быть переданы часть сквера.

Эксперт рассказал, что в этом месте столицы расположен «огромный участок, который начинается от Большой Никитской улицы и идет до середины Брюсова переулка», и на нём расположено много различных зданий. При этом сквер в самом начале участка, ближе к Большой Никитской, застроен быть не может, поскольку это «невозможно и по юридическим, и по иным причинам». По словам краеведа, речь идёт о пространстве в глубине участка, во втором дворе, где «есть хорошие деревья, полноценный сквер», и «именно здесь вырезается фрагмент из охранной зоны» и становится возможным новое строительство.

«Как на практике будет выглядеть запланированное «поглощение» сквера и в целом весь проект — пока не понятно. Однако уже сейчас есть основание обратить на проект внимание экспертного сообщества, краеведов и общественников. Не исключено, что он существенно изменит архитектурную среду квартала и может исказить вид на исторические здания. Такие опасения есть. Компания, осуществляющая работы в Брюсовом переулке, связана с еще двумя проектами — Центральным Телеграфом и объектом в Старомонетном переулке на пересечении с Большим Толмачёвским переулком. Например, проект в Большом Толмачевском переулке. Формально там все законно, но дом оказался слишком высоким для исторической местности. Он перекрывает визуальные связи между усадьбой Чижовых (Старомонетный, 22), зданиями на южной стороне Большого Толмачёвского и Третьяковской галереей с церковью Николы в Толмачах. А ведь это объекты культурного наследия», — рассказал Фролов.

Он сделал вывод, что если у фирмы уже имеются такие проекты, то вполне логичны опасения, что они не подойдут аккуратно и к проекту в Брюсовом переулке.

«Ничего страшного, если организация просто изменит планировку, даже сделает новые перекрытия в одном из старых корпусов, переделает его под современные нужды и сделает ремонт фасада. Однако если там появятся «лишние» этажи и будут проведены иные манипуляции, разрушающие исторический колорит местности, Москва в очередной раз понесет существенные потери. За созданием и утверждением этого проекта необходимо наблюдать и в случае возникновения каких-либо историко-культурному наследию — исправлять ситуацию», — считает эксперт.